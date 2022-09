Pogoda na pierwszy weekend jesieni. Będzie chłodno, ale słonecznie

Pod koniec przedostatniego wrześniowego tygodnia do Polski do dotarł antycyklon Stefan. Wyżowe masy powietrza sprawiły, że ciśnienie w kraju podniosło się, osiągając nawet 1026 hPa. Pogoda poprawiła się, jednak jak wskazują mapy IMGW - jest to chwilowa poprawa, a wraz ze spadkiem ciśnienia powróci deszcz i zachmurzenie.