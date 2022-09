Antycyklon Stefan zmieni pogodę w Polsce. Najnowsza prognoza nie pozostawia złudzeń

Wraz z początkiem września do Polski zawitała chłodna, pochmurna i w wielu miejscach deszczowa pogoda. Ta, utrzyma się w naszym kraju przynajmniej do końca miesiąca - to najnowsza prognoza Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chwilową poprawę aury przyniesie wyż Stefan, jednak wraz z poprawą aury w kraju zrobi się chłodno.