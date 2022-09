W Tatrach spadł pierwszy śnieg. IMGW: możliwe zawieje

"Warunki do uprawiania turystyki są trudne - na szlakach jest bardzo ślisko i mokro. W wyższych partiach Tatr występują oblodzenia, a niski pułap chmur ogranicza widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń" - podano w komunikacie Tatrzańskiego Parku Narodowego.