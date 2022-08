Wtyk amerykański. Szkodnik zza oceanu atakuje. Wchodzi do domów

Wtyk amerykański. Jak się pozbyć niechcianego gościa?

Owady, mając łatwy dostęp do pomieszczeń, z pewnością z niego skorzystają - zwłaszcza w trakcie chłodniejszych okresów roku. Aby zapobiec ich inwazji, warto zawczasu zainstalować w oknach i drzwiach specjalne siatki przeciwko owadom – moskitiery. Jeżeli insekt już pojawił się we wnętrzu, należy spokojnie, ale dość szybko schwytać go za pomocą słoika lub innego naczynia, a następnie wynieść go na zewnątrz. Wtyki amerykańskie, czując niebezpieczeństwo, roztaczają wokół siebie nieprzyjemny zapach. Na szczęście można się go pozbyć poprzez mycie rąk, wyczyszczenie powierzchni, na której znajdował się insekt oraz wywietrzenie pomieszczenia.