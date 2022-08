Toskanię nawiedziła inwazja owadów. Muszki psują turystyczne biznesy

Ludzie unikają wieczornych wyjść. Wtedy owady najbardziej dają się we znaki. Niektóre lokale wyłączyły światła na zewnątrz i przyjmują rezerwacje na kolację tylko do godziny 21. Właściciele restauracji i barów w Orbetello, miejscowości znanej z laguny i długich odcinków piaszczystej plaży z widokiem na Monte Argentario, załamują ręce. - Jesteśmy zmuszeni zamykać lokale dwie godziny wcześniej. Rok 2022 roku to nasz kolejny czarny sezon - powiedział "Corriere della Sera" właściciel Caffè sul Corso di Luigi Drogo.