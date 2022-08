Atak rekinów na Bahamach. Ośmiolatek ciężko ranny

Atak rekinów na Bahamach. Brytyjski chłopiec ciężko poraniony

Finley został wyciągnięty z wody przez swoją dziewięcioletnią siostrę Lilly. Natychmiast zabrano go do najbliższej kliniki. Potem rodzina przetransportowała go do szpitala w Nassau, gdzie przeszedł trzygodzinną operację.