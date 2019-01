Piotr Rybak pozwie szefa MSWiA za wpis na Twitterze

Narodowiec Piotr Rybak zapowiedział pozwanie do sądu Joachima Brudzińskiego za wpis na Twitterze. Szef MSWiA nazwał go "antysemitą" i "szurniętym zdrowo głupkiem".

W niedzielę Paweł Rabiej, wiceprezydent Warszawy, zapytał na Twitterze: "Czego jeszcze trzeba, żeby zareagować?" Odpowiedział mu szef MSWiA Joachim Brudziński: "Zareagować na co? Na to, że ktoś ma nie po kolei w głowie i za całe zło tego świata i swoje frustracje wini taki czy inny naród? Jeżeli próbuje Pan obarczać ten rząd za antysemityzm w głowach szurniętych zdrowo (moim zdaniem) głupkôw, to jest to nieprzyzwoite i niemądre".