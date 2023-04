Piloci F-16. Ukraina będzie ich szukać

- Kontrofensywy w klasycznej formie nie będzie - mówił na antenie Wirtualnej Polski gen. broni rez. dr Mirosław Różański. Ekspert komentował w programie "Newsroom WP" najnowsze doniesienia z frontu w Ukrainie. W rozmowie z Agnieszką Kopacz-Domańską poruszył też kwestie braków kadrowych w jednostkach ukraińskich. - Określenie kontrofensywa jest używane trochę na wyrost. Wielkiego uderzenia ze strony Ukraińców nie będzie. Oni nie mogą sobie pozwolić na nadmierne straty. Rosjanie dysponują o wiele większym potencjałem ludzkim - przyznał generał. Ekspert mówił też oświadczeniu szefa resortu obrony Ukrainy, który zadeklarował gotowość do przyjęcia zagranicznych pilotów samolotów F-16. - Nauczyć latać jest łatwo, ale nauka obsługi takiego samolotu to już inna rzecz. Legion Międzynarodowy, który walczy w Ukrainie, otwiera się na kolejne grupy fachowców - przyznał Różański. W rozmowie poruszono też kwestię myśliwca piątej generacji, którego być może Rosjanie będą chcieli użyć w Ukrainie, a także rakiet Patriot, których siły ukraińskie mogłyby użyć do powstrzymania najnowszych maszyn wroga.