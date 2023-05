Pilna debata ws. "lex Tusk" w PE. Błyskawiczna decyzja

Decyzja zapadła we wtorek po południu. - Debata zostanie zorganizowana w trybie pilnym. Cztery grupy porozumiały się co do tego, że tytuł debaty to wezwanie Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej do odpowiedzi na atak na demokrację w Polsce - przekazał PAP europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki.