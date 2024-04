Pijana 12-latka z hipotermią. Dzieci wyciągnęły ją z rzeki

W piątek wieczorem komendant Komisariatu Policji w Ścinawie, aspirant sztabowy Łukasz Zięba, po zakończonej służbie schował mundur do szafy i ruszył do domu. Kiedy przejeżdżał przez jeden z mostów, zauważył, jak dwie młode osoby stoją przy barierce i z wyjątkowym skupieniem obserwują akcję na brzegu rzeki. Od razu zapaliła się w jego głowie lampka ostrzegawcza - zatrzymał się i ruszył, sprawdzić, co się dzieje.