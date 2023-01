Pierwszy taki pogrzeb. "Kolejni papieże będą przechodzić na emeryturę"

Świat żegna w czwartek papieża Benedykta XVI. Czym ta ceremonia będzie się różnić od poprzedniego papieskiego pogrzebu, kiedy chowano Jana Pawła II? Agnieszka Kopacz-Domańska pytała o to w programie "Newsroom WP" ks. prof. Andrzeja Kobylińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. - Różnicą będzie to, że tej liturgii żałobnej będzie przewodniczył papież, w tym przypadku papież Franciszek. Będzie prawdopodobnie mniej delegacji międzynarodowych, ponieważ zmarł papież emerytowany. Nie będzie też takich tłumów, jakie były, gdy zmarł papież Jan Paweł II. To są nieistotne różnice. Jest wiele innych ważniejszych tematów, jak to, co zostawia nam Joseph Ratzinger jako następca św. Piotra - mówił ks. prof. Andrzej Kobyliński. - W ostatnich tygodniach papież Franciszek powiedział jasno, że zaraz po swoim wyborze wiosną 2013 r. napisał swoją rezygnację na wypadek choroby, która uniemożliwiałaby mu sprawowanie urzędu papieskiego. To wyraźnie pokazuje, że nie ma odwrotu od nowej tradycji. Najprawdopodobniej kolejni papieże jeśli będą tracić siły, będą przechodzić na emeryturę - dodał.