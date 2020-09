Pierwszy dzień szkoły. Co z koronawirusem? Raport naukowców o szkolnych zakażeniach

Koronawirus. Największe szkolne ognisko zakażeń

Niedawno opisywaliśmy w WP sprawę zakażeń koronawirusem w 40 szkołach w Berlinie . Były to pojedyncze przypadki u uczniów oraz nauczycieli. Nie potwierdzono, aby do roznoszenia wirusa dochodziło podczas zajęć szkolnych.

Pierwszy dzień szkoły w dobie pandemii koronawirusa w Polsce. Rodzice o "stresie i lęku"

Według EDCD te przykłady dają powody ostrożnego optymizmu w sprawie powrotu dzieci do szkół. - Chociaż istnieją dowody na przenoszenie się choroby z dorosłych na dzieci w warunkach domowych, istnieje niewiele dowodów na to, że ma to miejsce w środowisku szkolnym - przekonują autorzy raportu. Zastrzegają jednak, że sprawa wymaga dalszych wyspecjalizowanych obserwacji w szkołach. Nie wiadomo wiele o mechanizmach roznoszenia się zakażeń wśród dzieci.

- Udokumentowano bardzo niewiele dużych ognisk COVID-19 w szkołach. Jednak mogą być one trudne do wykrycia ze względu częsty brak objawów zakażenia u dzieci - zastrzegają analitycy ECDC.

Najważniejsza rekomendacja autorów raportu to zapewnienie dzieciom co najmniej 1,5 metra kwadratowego wolnej przestrzeni podczas zajęć w klasie. Takie wytyczne MEN przedstawiło również w Polsce. Inna ważną kwestią jest szybkie przetestowanie całej społeczności szkoły, w razie wychwycenia pierwszego zakażenia. Pytanie o przygotowanie i dostęp do testów dla uczniów i nauczycieli pojawiło się już interpelacji poselskiej do ministra edukacji. Ten jeszcze nie podał szczegółów w odpowiedzi.