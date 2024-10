Piękna złota jesień wreszcie nadeszła? Jest jedno "ale". IMGW wydało alerty

Ostrzeżenie II stopnia oznacza prognozowany silny wiatr o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południa i południowego wschodu. "Ze względu na dynamiczną sytuacje ostrzeżenie może być aktualizowane" - dodał Instytut. Ostrzeżenie obowiązuje do piątku, 18 października do godz. 16.