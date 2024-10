Co zrobił sąd? Przedziwna historia procesów Grażyny R.

Wirtualna Polska od kilku tygodni stara się też wyjaśnić szereg zaniedbań malborskich instytucji, które pozwoliły na to, by terroryzująca miasto 37-letnia narkomanka czuła się w nim zupełnie bezkarnie, by ostatecznie prawdopodobnie podpalić kamienicę przy ul. Koszykowej. W pożarze zginął skonfliktowany z Grażyną mężczyzna, inny w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala, a kilka rodzin straciło dach nad głową.