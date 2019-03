Pięć komitetów w wyborach do PE zarejestrowanych

Pięć komitetów wyborczych, które wystawią kandydatów w majowych eurowyborach, zarejestrowała do tej pory PKW. Urzędnicy czekają na następna zgłoszenia do 8 kwietnia.

Termin zawiadamiania PKW o utworzeniu komitetu - zgodnie z przepisami - upływa 6 kwietnia. Jednak ponieważ jest to sobota, partie, koalicje i grupy wyborców mają czas na złożenie dokumentów do poniedziałku 8 kwietnia.

PKW ma trzy dni na wskazanie ewentualnych błędów, a jeśli nie zostaną one poprawione to po pięciu dniach komitet otrzymuje odmowę rejestracji. Od tej decyzji można odwołać się do Sądu Najwyższego.