"Piątka dla zwierząt" podzieliła Zjednoczoną Prawicę. Jest oświadczenie Porozumienia

Jak czytamy w oświadczeniu Porozumienia, formacja "zdecydowanie popiera działania zmierzające do poprawy losu zwierząt hodowlanych w Polsce".

Wskazują na to, że "dlatego nie mogli poprzeć tej ustawy w zaproponowanym przez wnioskodawców brzmieniu". Jako nieakceptowalne wymieniają m.in. zastosowanie zbyt krótkiego vacatio legis. Według Porozumienia doprowadzi to do bankructwa setek polskich, rodzinnych firm z branży rolniczej.