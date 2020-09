"Piątka dla zwierząt" rozerwie koalicję? Marek Suski ostro o Zbigniewie Ziobrze

"Piątka dla zwierząt" kością niezgody. Marek Suski ostro o Zbigniewie Ziobrze

- Koalicji od wczoraj nie ma. Rozmowy też nie są planowane. Ten, kto nie ma życzliwego spojrzenia dla zwierząt, nie powinien być ministerem sprawiedliwości. To nie tylko moje poglądy, rozmawiałem o tym z Jarosławem Kaczyńskim - powiedział poseł Suski.

Jak dodał, prezes Jarosław Kaczyński zwoła w tej sprawie zarząd partii. - To nie koniec świata, a koniec koalicji. Możliwy jest rząd mniejszościowy - podkreślił.

Zdaniem Marka Suskiego takie rządzenie nie będzie łatwe. - Przypomnę jednak, że w dwóch przypadkach udało się dotrwać takim rządom do końca - stwierdził polityk. - Nasi byli koalicjanci powinni pakować biurka - dodał.

Jedną z osób głosujących przeciwko był m.in. Jan Krzysztof Ardanowski. - Mowa była, że w trakcie rekonstrukcji będzie zmiana ministra rolnictwa. To może być próba pokazania: 'o, ja jestem męczennikiem' - skomentował Marek Suski.

"Piątka dla zwierząt". Marek Suski mówi o moralności

- To nie jest zwykła ustawa, ale takie prawo, które mówi o tym, czy jesteśmy dobrymi ludźmi. Jeżeli ktoś koalicji robi na złość, to jak współpracować? - podkreślił polityk.

Zdaniem Marka Suskiego to jedna z fundamentalnych ustaw, która świadczy o pewnego rodzaju moralności. - Mam wątpliwości, czy ci, którzy głosowali przeciwko, ją mają - zaznaczył.

- Decyzja prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie posłów PiS padnie jeszcze dziś. Co do kierownictwa partii, to dziś prezes jest w Krakowie, więc decyzja zapadnie pewnie w ciągu kilku dni - dodał.