Petru krytykuje "deal" Trumpa. "To jest kapitulacja"

Donald Trump odbył rozmowę telefoniczną z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem ws. zakończenia wojny i procesu negocjacji. Zaraz potem amerykańska administracja, z prezydentem na czele, zaczęła przedstawiać swoje stanowisko, zgodnie z którym nie ma miejsca dla Kijowa w NATO, nie będzie powrotu Ukrainy do granic sprzed 2014 roku, a odpowiedzialność zapewnienia bezpieczeństwa dla niej ma leżeć w gestii Europy.

"Mój Boże". Oto, co w Ukrainie m ówi się o ruchu Trumpa

Zdaniem polityka takie podejście do negocjacji to "zaprzeczenie wszystkiego, co Ameryka robiła dotychczas" i "forma kapitulacji" Trumpa. Według Petru, Prezydent USA "chciał jak najszybciej zamknąć deal i podpisać umowę z Rosją na jej warunkach".