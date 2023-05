Petru i Giertych do Senatu? Reakcja posłanki KO

Ryszard Petru i Roman Giertych liczą na start w wyborach parlamentarnych w ramach paktu senackiego. Czy mogą liczyć na poparcie opozycji? - W pakcie senackim chodzi o maksymalizację wyniku. W tych miejscach, w których mamy senatorów, oni mają prawo do powtórzenia mandatu. Senatorowie będą mogli ponownie kandydować. Jeżeli część z nich będzie chciała kandydować z listy sejmowej, to pewnie ktoś z listy sejmowej będzie naturalnym kandydatem do Senatu. Musimy brać takich kandydatów, na których zgodzą się nasi partnerzy. Te nazwiska nie mogą budzić kontrowersji - komentowała w programie "Tłit" Katarzyna Lubnauer, posłanka Koalicji Obywatelskiej i była szefowa Nowoczesnej. - Nie chcę mówić o Ryszardzie Petru, bo byłam jego kontrkandydatką i wygrałam z nim wybory. Co do Giertycha, to pamiętam jak był ministrem edukacji i nie był ministrem moich marzeń. Czarnkowi i Zalewskiej udała się jedna rzecz: być gorszymi ministrami niż Giertych. W tym czasie moja córka była w szkole i bardzo dokładnie tę edukację obserwowałam - dodała.