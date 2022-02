Peru. Odkryto 192 ludzkich kręgosłupów na kijach. „Odpowiedź na europejski kolonializm”

Międzynarodowy zespół archeologów odkrył w Dolinie Chincha na południu Peru 192 ludzkich kręgosłupów, które były umieszczone na łodygach trzcin. Ich analiza wykazała, że kości pochodzą z okresu między 1450 r. a 1650 r. Wśród nazwanych przez archeologów ''kości na słupach'' znajdują się szczątki mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Naukowcy sądzą, że umieszczanie przez mieszkańców Chincha kręgosłupów swoich zmarłych na kijach, było bardzo ważnym rytuałem pośmiertnym. - Kręgi na słupach reprezentują bezpośrednią, zrytualizowaną i rdzenną odpowiedź na europejski kolonializm - powiedział Jacob L. Bongers, główny autor badania i archeolog z Uniwersytetu Wschodniej Anglii w Norwich w Anglii. Zdaniem badaczy mogą one oznaczać chęć przywrócenia zmarłych do społeczności oraz ponowne zintegrowanie duszy i ciała zmarłego. To niezwykłe i przełomowe odkrycie, ponieważ była to dotąd bardzo mało znana praktyka i bardzo słabo opisana przez naukowców. Królestwo Chincha miało swój rozkwit w okresie od 1000 r. do 1400 r. Mieszkańcy zajmowali się głównie rolnictwem i kupiectwem. Około 1500 r. królestwo zostało włączone do rosnącego imperium Inków. Kilkadziesiąt lat później w okolice te przybyli kolonizatorzy z Hiszpanii, którzy podbili tereny należące do Inków.