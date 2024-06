Pentagon odpowiada Rosji. "Ukraina podejmuje własne decyzje"

Rosja prowadzi systematyczne ataki

Podsekretarz stanu ds. politycznych John Bass odniósł się do tego ataku, mówiąc, że choć Stany Zjednoczone są zaniepokojone wszelkimi ofiarami cywilnymi w każdym konflikcie, to on nie jest w stanie potwierdzić doniesień o śmierci cywilów po ostrzale Sewastopolu. Bass dodał, że w przeciwieństwie do Rosji, która prowadzi systematyczne ataki na cele cywilne na Ukrainie, Kijów do tej pory bardzo starannie starał się minimalizować ofiary wśród ludności cywilnej.