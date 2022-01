Pegasus wpłynął na wynik wyborów? Były szef PKW przed senacką komisją

Dodał, że to, co dzieje się wokół senatora KO Krzysztofa Brejzy, czy byłego szefa CBA Pawła Wojtunika, jest dowodem na to, że "mamy do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą, która od lat inwigiluje opozycje". - Po prostu bawi się, używa Pegasusa do niszczenia demokracji w naszym kraju - powiedział mecenas.