Stenogramy rozmów Romana Giertycha. TVP publikuje taśmy. Kontrolowany przeciek, czy nielegalne działanie?

Rozmowy Giertycha. Co z oryginalnymi dokumentami i nagraniami?

"Gazeta Wyborcza" zwraca uwagę na inny wątek tej sprawy. TVP nie podała źródeł materiałów, ale wszystko ma wskazywać na to, że stenogramy pochodzą z akt operacyjnych służb specjalnych, które kontrolowały prawnika. "GW" sugeruje, że mamy do czynienia z kontrolowanym przeciekiem. To miałoby oznaczać, że adwokat był inwigilowany długo przed tym, jak został zatrzymany jesienią 2020 r.