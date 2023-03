"Pazerność". Reakcja na ustalenia WP ws. afery w NCBiR. Apel do Morawieckiego

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna działania w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To efekt afery z grantami, które trafiły do osób związanych z Partią Republikańską. Jak ustaliła Wirtualna Polska, teraz program dotacji został wstrzymany dla wszystkich firm. - Przez pazerność mogą stracić uczciwi przedsiębiorcy - mówi poseł KO Michał Szczerba. Opozycja apeluje do premiera o odblokowanie tych pieniędzy.