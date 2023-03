Bielan w ogniu pytań. "Nie potrafię odpowiedzieć"

"Wiele zaskakujących decyzji urzędników"

Pytany o odwołanie Jacka Żalka, lider koalicjanta PiS stwierdził, że była to dobra decyzja. - Tę sprawę trzeba wyjaśnić - mówił Bielan. - Nie wiem o niczym, co by obciążało Jacka Żalka. (...) To rzecz niepokojąca. Ja nie mam dowodów. Tę sprawę musi wyjaśnić prokuratura - powiedział.