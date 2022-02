Paweł Kukiz - Joker prezesa

Swój profil facebookowy ozdobił wklejonym w trybunę sejmową zdjęciem filmowego Jokera. Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że to gest ironiczny, chociaż akurat dystansu do siebie Kukizowi nigdy nie zbywało. Przeciwnie, lubi sięgać po stwierdzenia górnolotne, czasem wręcz pławi się w patosie. Tymczasem Joker to we współczesnej popkulturze wcielenie szaleństwa, groteskowo upozowanego zła, ślepego pędu do destrukcji. Może więc w tej zastanawiającej zgrywie coś jest na rzeczy? Tak czy owak, trudno zaprzeczyć, że ślepy los chyba na dłużej uczynił Kukiza głównym rozgrywającym polskiej polityki, od którego zależeć teraz będzie sejmowa większość. Co oznacza, że przed nami pewnie jeszcze niejeden zwrot akcji. Jak w dobrym komiksie.