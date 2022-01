Paweł Kukiz nagrany. "Każdy dzień to możliwość kupienia przez Kaczyńskiego jakiejś innej trójki"

Ustawy zostały przyjęte, ale nie w takim kształcie, jak Kukiz chciał. Chodziło o zapis mówiący o tym, że burmistrzowie, wójtowie, prezydenci miast, posłowie i senatorowie nie będą mogli jednocześnie być posłami i zasiadać w spółkach Skarbu Państwa i spółkach komunalnych. - Ale to Kaczyński akurat przytomnie powiedział. Mówi: słuchaj, no jeżeli to by weszło od razu, to ja bym musiał robić przyśpieszone wybory samorządowe, bo 3/4 tych burmistrzów, wójtów by pier...nęło tym burmistrzowaniem i wójtowaniem, bo mają większą kasę w spółkach - powiedział Kukiz.