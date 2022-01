Kukiz o współpracy z Gowinem. "To jest uczciwy człowiek"

Czy Paweł Kukiz widzi pole do współpracy z Jarosławem Gowinem i posłami Porozumienia? - Mam cały czas kontakt z Jarosławem Gowinem i miałem go od czasów, kiedy współpracował z Platformą. Uważam, że to jest uczciwy człowiek i nie widzę powodów, aby z nim nie rozmawiać - powiedział w programie "Tłit" Paweł Kukiz. Zapewnił, że będzie współpracował z każdym, kto "według mnie nada Polsce status państwa prawdziwie obywatelskiego i demokratycznego, a nie partyjnego". Kukiz zaznaczył, że nie odnosi się do czasów rządów PiS-u, ale w ogóle do konstrukcji ustrojowej. Pytany o to, czy nie obawia się, że PiS odwróci się od niego, odpowiedział, że nie ma "imperatyw i konieczności, żeby znowu iść do Sejmu". - Ja się zastanawiam czy chce. Po tym całym hejcie od ciemnoty i dziczy za którą poszedłem się bić, czy jest sens się o nią bić - odpowiedział Kukiz. Zaznaczył, że dla polityki oddaje całego siebie, nie pobiera za to pieniędzy, a w zamian słyszy, że jest "szmatą i sprzedajną mendą". Zapewnił także, że PiS "nie ma go czym trzymać".