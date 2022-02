Spór Kołodziejczaka z Kukizem. W tle afera Pegasusa

Co z komisją śledczą? "Piłka po ich stronie"

Wciąż nie wiadomo, czy w Sejmie powstanie komisja śledcza ws. Pegasusa. Opozycja przystała na propozycję Kukiza, który chciał, by zajęła się ona działalnością służb w ostatnich 16 latach. Lider ruchu Kukiz'15 postawił jednak warunek, by to on stanął na czele takiej komisji, co przedstawiciele opozycji mieliby zakomunikować na konferencji prasowej.