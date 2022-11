Parlament Europejski boi się o uczciwość wyborów w Polsce

Komisja zwraca w nim szczególną uwagę, że w momencie inwigilowania Brejzy w 2019 r. był on szefem kampanii Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi. "Przez całe tygodnie senator Brejza był celem kampanii oszczerstw z wykorzystaniem materiałów uzyskanych za pomocą oprogramowania szpiegującego. To niezwykłe, że taki materiał został wyemitowany publicznie za pośrednictwem telewizji publicznej. Jak wytłumaczyć, że nadawca publiczny uzyskuje dostęp do takich materiałów? (...) Fakt, że nadawca publiczny jest kontrolowany przez partię rządzącą, wskazuje, że partia ta była zaangażowana w kampanię oszczerstw" — czytamy w dokumencie Parlamentu Europejskiego, cytowanym przez portal.