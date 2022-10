"Watergate do sześcianu"? Kempa reaguje na słowa Brejzy

W debacie wziął też udział europoseł PO Bartosz Arłukowicz. Jak tłumaczył, przesłuchanie w PE jest ważne dla przyszłości demokracji w Polsce, Europie i na świecie. - Jeśli jest prawdą, to co mówi senator Brejza, a mamy to dokumentach, to możemy posunąć się do stwierdzenia, że wynik wyborów w 2019 r. w Polsce został być może zniekształcony, że wynik wyborów europejskich być może został zniekształcony. A może powinniśmy skreślić słowo być może - ocenił były minister zdrowia.