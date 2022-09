"Bezprawne narzędzie". Wrzosek i Giertych przed unijną komisją ds. Pegasusa

- Dokładnie pamiętam chwilę, kiedy zadzwonił do mnie ekspert z Citizen Lab i poinformował, że mój telefon został zhakowany. To, co było do tej pory pewną niepewnością, potwierdziło się. Mimo tego, że nic złego nie zrobiłam, że nie popełniłam żadnego przestępstwa, że przestrzegam prawa. Państwo, którego jestem też funkcjonariuszem, postanowiło użyć wobec mnie tak bezwzględnego i bezprawnego narzędzia - mówiła przed komisją śledczą prokurator Ewa Wrzosek cytowana przez TVN24.