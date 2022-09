Komentarze po reportażu TVN24 o podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza

"Co do 'Czarno na białym', przypomnijmy, że podkomisja Macierewicza nadal wydaje pieniądze. Pomimo, że opublikowała raport w kwietniu - od kwietnia do lipca wydała kolejne 0,5 mln zł. W sumie od 2016 roku wydali aż 30 mln zł" - napisał senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza.