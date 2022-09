Szokująca teza Macierewicza. Mówi o przyczynie katastrofy smoleńskiej

- Wbrew temu, co tu zostało powiedziane pan Lasek, gdy nie był jeszcze członkiem komisji, podpisał wniosek o wyrzucenie z komisji Edmunda Klicha oskarżając go o to, że współpracował z Rosją i jest niekompetentny. Ten sam człowiek, który teraz kłamie, wtedy gdy dążył by wejść do komisji, oskarżał Edmunda Klicha słusznie, że początek badania katastrofy był oddany w ręce rosyjskie. Badania katastrofy nie było do momentu, gdy powstała podkomisja. Dopiero podkomisja zabrała się do analizy, a wyniki instytutu NIAR są fundamentem stwierdzenia, że samolot nie rozbił się tak jak zakładała wasza komisja. Rozpadł się nad ziemią, a identyfikacja miejsca i czasu eksplozji rozstrzygnęła wraz z identyfikacją materiałów wybuchowych na szczątkach samolotu. Boicie się odpowiedzialności za kłamstwo smoleńskie i wspieranie pana Putina, by nigdy nie osądzić sprawców tych zbrodni - dodał.