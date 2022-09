Awantura w Sejmie. "Hańba panu, hańba na wieki!"

Podkomisja smoleńska. Macierewicz oskarża TVN

- Boją się, że opinia publiczna dowie się, jaka jest prawda. Dlatego chcą to zakrzyczeć. Wszystkie wyniki są opublikowane. To TVN ukrywa wyniki badań symulacji, pokazujące, że samolot rozbija się zupełnie inaczej, niż wynika to z badań komisji Millera - kontynuował były szef MON.