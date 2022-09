PiS murem za Macierewiczem. "Wybuchy były i nic tego nie zmieni". Poseł zaskoczył szczerością

Szef sejmowej komisji obrony przekonuje w rozmowie z WP, że "raport ponad wszelką wątpliwość udowodnił, że w samolocie były co najmniej dwa wybuchy, w tym jeden na pokładzie samolotu". - To nie jest kwestia interpretacji. To jest kwestia fizyki. Wystarczy przeanalizować kwestię drzwi z samolotu i zwykłe prawidła fizyki. Przyspieszenie, energia i tak dalej. Nikt, kto ma podstawową wiedzę na poziomie szkoły średniej, nie powinien mieć wątpliwości co do analiz podkomisji ministra Antoniego Macierewicza - mówi nam Jach.