"To było ordynarne kłamstwo". Lasek o pracy podkomisji smoleńskiej Macierewicza

Amerykanie potwierdzają ustalenia Komisji Millera

Ekspert jasno wskazuje, że wnioski płynące z ekspertyzy NIAR potwierdzają wcześniejsze ustalenia Komisji Millera (której członkiem był Maciej Lasek) i biegłych prokuratury, prowadzącej w tej sprawie śledztwo. - NIAR potwierdził to, co ustaliła Komisja Millera w wyniku oględzin wraku, miejsca wypadku i ekspertyz, a także to samo, co napisali biegli prokuratury. Amerykański instytut, działając w najlepszej wierze, potwierdził rzeczywisty przebieg wypadku - podkreśla Maciej Lasek i dodaje: - Podkomisja Antoniego Macierewicza pominęła, a w zasadzie ukryła, wszystkie wyniki ekspertyz, które nie pasowały pod - z góry przyjętą - tezę.