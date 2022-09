Premier pytany o raport Macierewicza. "TVN woli rosyjski raport"

Szef rządu był też pytany, czy Macierewicz poniesie konsekwencje. - Jeśli miałby on ponosić jakieś konsekwencje, to tylko takie, że powinien dostać medal za to, że miał odwagę wbrew trudnemu otoczeniu, w którym działał, do wypracowania końcowego raportu - odpowiedział premier. - Jestem mu wdzięczny, bo mało było takich odważnych - dodał.