WP: Posłowie nie zagłosują z wakacji. "Niektórzy musieli zmienić plany i są wściekli"

Nieoficjalnie politycy PiS i opozycji przyznawali, że sprawa miała jednak drugie dno. Chodziło przede wszystkim o to, by posłowie nie musieli przyjeżdżać na jedyne w sierpniu jednodniowe posiedzenie. Zostało ono zwołane przede wszystkim po to, by odnieść się do senackich poprawek m.in. w sprawie "dodatku węglowego" i pierwotnie nie było planowane. Sejm nie może czekać w tej sprawie do posiedzenia zaplanowanego na wrzesień, a nieoficjalne negocjacje z Senatem w sprawie przyspieszenia prac Izby Wyższej nie powiodły się.