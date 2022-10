Brejza o podsłuchiwaniu Pegasusem: to europejska afera Watergate

- Jest to dla mnie niezwykle trudne doświadczenie, w takim miejscu, za granicą, opowiadać o tak wielkich nadużyciach władzy, związanych z inwigilacją Pegasusem - stwierdził senator Krzysztof Brejza, podczas publicznego wysłuchania przed unijną komisją śledczą ds. Pegasusa. - Świadomość, że w mojej ukochanej Polsce władze objęli ludzie, dopuszczający się tak ciężkich przestępstw przeciwko demokracji, jest bolesna - dodał rozpoczynając swoje wystąpienie, podczas którego porównał to, co wydarzyło się w Polsce do afery Watergate.