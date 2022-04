Europejska komisja ds. Pegasusa. "Tworzono fake newsy, produkowano nieprawdziwe informacje w telewizji"

Europarlamentarzyści związani z Prawem i Sprawiedliwością zgadzali się, że sprawa wykorzystywania oprogramowania Pegasus jest poważną kwestią. Nie zgadzali się jednak, by sprowadzić problem wyłącznie do przypadków występujących w Polsce i na Węgrzech. - Otrzymujemy ciągle nowe informacje, że Europa i jej najważniejsze instytucje nie są bezpieczne. Zakres działań prac komisji wskazuje tylko na Polskę i Węgry, co jest niesprawiedliwe. Musimy wziąć po uwagę powszechność użycia tego typu technik. Opinii publicznej przekazywany jest pogląd, że to obecny polski rząd jest odpowiedzialny za rozpoczęcie inwigilacji w Europie. Tymczasem podobne działania podejmowane były w 2012 roku - przekonywała Beata Kempa.