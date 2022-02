"Wlazłeś do mojego domu". Giertych oskarża Kaczyńskiego

W środę wicepremier Jarosław Kaczyński stwierdził, że afera Pegasusa jest "bajką o smoku, który biegał po Polsce". Do tych słów odniósł się Roman Giertych. "Wlazłeś do mojego domu, podsłuchiwałeś i podglądałeś moich bliskich, szpiegowałeś rozmowy z moimi klientami, wykorzystywałeś ukradzione e-maile i teraz mówisz, że to bajka. Za tę bajkę słono zapłacisz, satrapo!" - przekazał adwokat.