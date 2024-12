Paraliż w całym kraju. Wstępne wyniki śledztwa

W środę doszło do poważnej awarii na norweskiej kolei, która sparaliżowała cały kraj . Operator sieci, Bane Nor, poinformował, że przyczyną problemu był błąd w działaniu zapory sieciowej, która miała chronić system zarządzający połączeniami kolejowymi. W wyniku tego przestała działać komunikacja między pociągami a kontrolą ruchu.

Po 12 godzinach udało się przywrócić ruch kolejowy, jednak usterka nie została w pełni usunięta. Bane Nor podkreśla, że nie ma dowodów na udział osób trzecich w powstaniu tego kryzysu. Trzej najwięksi przewoźnicy kolejowi w Norwegii, Vy, Go Ahead i SJ Norge, szacują, że awaria dotknęła co najmniej 60 tys. pasażerów.