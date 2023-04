Gorzko o tym, co stało się w Polsce. "Niech się obrzucą kremówkami"

Z kolei zdaniem prof. Antoniego Dudka, politologa i historyka z UKSW, partia rządząca wykorzystuje Jana Pawła II do mobilizacji swojego elektoratu. - Papież został wciągnięty. Pamięć o nim będzie z mniejszym lub większym nasileniem wykorzystywana w kampanii. Nikt nie traktuje poważnie opowieści, że to sprawa apolityczna. Nie spodziewam się jednak, że pomoże to PiS zwiększyć poparcie w sondażach - mówi.