Jan Paweł II jako polityczne złoto PiS. "Pomieszanie religii z polityką"

- W momencie, w którym ta dyskusja się rozpoczęła, było oczywiste, że postać Jana Pawła II będzie użyta do bieżącej polityki. Niestety nie ma na to siły, żeby to powstrzymać. Powstrzymać mogli to jedynie biskupi, którzy by powiedzieli twarde "nie" wobec tego typu sposobów działania, rzekomo w obronie Jana Pawła II – zwraca uwagę o. Paweł Gużyński.