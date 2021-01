Papież przyjął rezygnację abp. Tadeusza Kondrusiewicza

W Wigilię abp Kondrusiewicz powrócił po prawie czterech miesiącach na Białoruś. Wcześniej nie pozwalały mu na to władze kraju.

Kiedy metropolita przebywał na wygnaniu, 17 grudnia do Mińska pojechał specjalny wysłannik papieża Franciszka arcybiskup Claudio Gugerotti, były nuncjusz apostolski na Białorusi. Spotkał się on z prezydentem Alaksandrem Łukaszenką. Kilka dni później władze białoruskie ogłosiły, że nie ma już przeszkód w powrocie abp. Tadeusza Kondrusiewicza.

Urodzony 3 stycznia 1946 roku w Odelsku na Białorusi abp Tadeusz Kondrusiewicz był administratorem apostolskim Mińska w latach 1989–1991. Następnie Jan Paweł II mianował go administratorem apostolskim dla katolików obrządku łacińskiego w europejskiej części Rosji.

Funkcję tę pełnił do 2002 roku. Od 1999 do 2005 roku był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Rosji, a także do 2007 r. arcybiskupem metropolitą moskiewskim.