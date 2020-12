Białoruś. Abp Tadeusz Kondrusiewicz wrócił do kraju. Odprawi pasterkę

- Zwierzchnik Kościoła katolickiego na Białorusi abp Tadeusz Kondrusiewicz powrócił do kraju. Przebywa w Mińsku i przygotowuje się do celebrowania świątecznych mszy - przekazał w rozmowie z AFP rzecznik prasowy kurii mińsko-mohylewskiej Jerzy Sańko.

We wtorek Nuncjatura Apostolska została poinformowana przez białoruskie organy, że " dla arcybiskupa Tadeusza Kondrusiewicza nie ma przeszkód w powrocie na terytorium Białorusi ".

Zobacz też: Szymon Hołownia odpowiada Jarosławowi Kaczyńskiemu: nie mamy żadnego dealu z PO

Szef białoruskiego MSZ Uładzimir Makiej doprecyzował, że rozwiązanie problemu związanego z powrotem hierarchy kościelnego do kraju nakazał Aleksander Łukaszenka.

Wcześniej prezydent Białorusi oskarżał go o wyjazdy do Polski na rozmowy o tym, jak "zniszczyć" rządzone przez niego państwo. Gdy Kondrusiewicz 4 miesiące temu chciał wrócić do kraju, odmówiono mu wjazdu. Jego paszport uznano za nieważny.