Papież Franciszek nie ufa Polsce w kwestii kard. Dziwisza? "Działa profesjonalnie"

Papież Franciszek powołał specjalnego wysłannika Watykanu,. Kard. Angelo Bagnasco ma przyjrzeć się sprawie kardynała Stanisława Dziwisza w Polsce. O to, czy akt ten jest wyrazem braku zaufania papieża wobec Polski, pytany był ojciec Paweł Gużyński. - Być może, że to jest także podszyte jakiegoś rodzaju nieufnością. Tego możemy się domyśleć, to możemy zakładać po prostu - powiedział gość programu "Newsroom" WP. Wskazał na "doświadczenia innych krajów, kiedy obdarzano zbytnim zaufaniem biskupów, zawodzono się sromotnie na tym zaufaniu". Podkreślił jednak, że w tej kwestii ważniejszy jest inny aspekt. - Papież działa profesjonalnie. Żadnego kumoterstwa. Jeżeli kardynał Bagnasco w swoich badaniach jako wysłannik papieża ma być wiarygodny, musi przyjechać w szarym prochowcu, w ciemnych okularach. Nikt nie wie, że on jest, działa niezależnie. Nie pija herbatek z tym czy owym biskupem, nie rozmawia z Episkopatem Polski, tylko przyjeżdża po to, by wykonać swoją robotę. Jest niezależny i - będę złośliwy, i to bardzo - nie zawiera relacji towarzyskich ani nie czyni towarzyskich odkryć - stwierdził dominikanin.