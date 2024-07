"Odwołać". Pałac prezydencki odpowiada na żądania Sikorskiego

Szefowa Kancelarii Prezydenta przypomniała o przepisach konstytucji, które mówią, że to prezydent powołuje i odwołuje ambasadorów. - Próby siłowego podważania statusu ambasadorów, ściągania ich do Warszawy, obniżanie poziomu reprezentowania naszych interesów na całym świecie do poziomu chargé d’affaires, pomówienia polskich ambasadorów (...) - to naprawdę nie sprzyja budowaniu pozycji Polski na arenie międzynarodowej - powiedziała.