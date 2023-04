Pajęczyna Bielana. "Rekordziści w pozyskiwaniu publicznych pieniędzy"

Wirtualna Polska opisała darowizny na rzecz Partii Republikańskiej Adama Bielana. - Widać tu osoby związane z partią Adama Bielana. Jest tu Jakub Pyżanowski, współpracownik ministra Karola Rabendy i osoby numer 2 w Partii Republikańskiej. Paweł Skotarek to również jego współpracownik. Agnieszka Związek współpracuje z Petrosem Tovmasyanem. To partia skuteczna w pozyskiwaniu pieniędzy - komentował w programie "Newsroom WP" Jan Strzeżek, szef stowarzyszenia Młoda Polska, który z Republikanami współtworzył Porozumienie. - Adam Bielan stworzył grupę rekordzistów w pozyskiwaniu publicznych pieniędzy. 140 tys. to dla tych panów pieniądze na waciki. Najbardziej bulwersujące jest to, że mamy problem z mieszkaniami dla młodych ludzi. Jest Krajowy Zasób Nieruchomości, są SIM-y, czyli spółki, które mają te mieszkania budować. To biura pracy dla ludzi Adama Bielana. Ubolewam nad tym, bo gdy Jarosław Gowin nadzorował te spółki, to nie było tam polityków. To wykorzystywanie państwa do prywatnych interesów - dodał.